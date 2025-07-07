В поезда Москва-Петербург включили дополнительные вагоны

Компания "Гранд Сервис Экспресс" из-за задержки рейсов в аэропортах Москвы включила дополнительные купейные вагоны в оба состава поезда "Гранд Экспресс" между столицей и Санкт-Петербургом, отправляющиеся 6 июля.

Речь идет о поезде №53/54 сообщением Санкт-Петербург - Москва и Москва - Санкт-Петербург. Компания отмечает, что меры приняты, чтобы помочь пассажирам, которые столкнулись с задержкой или отменой авиарейсов в аэропортах Москвы и Петербурга, добраться до пункта назначения.

Ранее Минтранс и Росавиация прокомментировали ситуацию с коллапсом работы аэропортов европейской части страны на фоне атак беспилотников. В ведомствах заявили, что контролируют ситуацию.