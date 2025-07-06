В Энгельсе пьяный водитель на "Ладе" врезался в толпу подростков, погибла девочка

В Энгельсе пьяный водитель на ВАЗ-2110 влетел в толпу подростков, стоявших на светофоре. 14-летняя девочка погибла на месте, еще один подросток в реанимации в тяжелом состоянии.

ЧП произошло на пересечении улиц Мира и Краснознаменной.

По данным СКР, 30-летний водитель "Лады" был пьян. Сейчас возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Водитель задержан.