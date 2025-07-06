Число погибших от наводнения в Техасе выросло до 69

Число погибших во время наводнения в американском штате Техас увеличилось до 69 (из них 21 – дети), по меньшей мере 11 человек числятся пропавшим без вести, большинство из них – девочки из лагеря "Мистик", который располагался вблизи реки Гваделупе, она вышла из берегов в результате проливных дождей, дети были застигнуты врасплох, передает CNN.

Сейчас уровень воды в реках снижается, продолжаются поисковые операции. Эвакуировано больше тысячи человек, некоторые из них уже начинают возвращаться по домам. Размер ущерба пока не определен.