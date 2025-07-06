Путин виртуально поприсутствовал на саммите БРИКС

В Бразилии начался саммит БРИКС. Он проходит не в самом представительном формате: на очную встречу не приехали главы Китая и России. Российскую делегацию "на месте" возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров, а президент Владимир Путин выступил по видеосвязи.

В своем заявлении президент РФ отметил, что сейчас БРИКС существенно превосходит некоторые другие объединения по паритету покупательской способности, например, G7. На БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40% мировой экономики.

По словам Путина, доля рубля и валют дружественных стран составила 90% в расчетах России со странами БРИКС по итогам 2024 года. "Процесс смены мирового экономического уклада продолжает набирать обороты. Все свидетельствует о том, что модель либеральной глобализации изживает себя. Центр деловой активности смещается в сторону развивающихся рынков, что запускает мощную волну роста, в том числе в странах БРИКС", - сказал российский лидер.

Для объединения, по мнению Путина, важно кратно увеличить объемы встречных капиталовложений, "в том числе через механизмы БРИКС и, в первую очередь, Новый банк развития".

В заключении Путин рассказал участникам саммита про проект перезапуска музыкального конкурса "Интервидение".