Россияне не могут улететь и пытаются уехать: раскуплены билеты на поезда между Петербургом и Москвой

Федеральная пассажирская компания при необходимости увеличит дополнительные вагоны в составах, следующих из Москвы в Петербург и обратно, передает ТАСС со ссылкой на ФПК. Ранее появились сообщения о том, что на поездах между двумя столицами в выходные не осталось мест – из-за того, что уже почти сутки аэропорты центрального и северо-западного регионов периодически закрываются в моменты атак беспилотников.

"Специалисты АО "ФПК" регулярно отслеживают количество свободных мест, в частности, в сообщении между Москвой и Санкт-Петербургом. В случае необходимости, а также при наличии технических возможностей, будет приниматься решение о включении в составы поездов дополнительных вагонов", - сказали в ФПК.

По данным Минтранса, к утру воскресенья, 6 июля, было отменено или задержано порядка 500 рейсов. Во многих аэропортах скопились сотни и даже тысячи пассажиров.

Между тем, ограничения продолжаются и вечером воскресенья. Так, Росавиация сообщила о запретах на взлет и посадку в Санкт-Петербурге (Пулково), Кирове, Калуге, Пскове.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил: " Объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. В некоторых районах возможно понижение сигнала с 4G до 2G".