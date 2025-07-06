Беспилотники, на которые скинулись россияне, уничтожили украинскую технику на $2 миллиарда - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что российские беспилотники, переданные войскам "по линии Народного фронта", уничтожили украинской военной техники на $2 млрд. Об этом он заявил во время выступления на форуме "Все для победы!". Форум организовал Общероссийский народный фронт.

"Только Народным фронтом поставлено в войска 110 тыс. беспилотников разных модификаций, включая ударные системы на оптоволокне, устойчивые к помехам. По оценкам наших специалистов, всего беспилотники, направленные по линии ОНФ, сожгли вражеской техники более чем на $2 млрд", - заявил Путин.

Также Путин заявил, что россияне собрали больше 54 млрд руб. "народных денег" на поддержку СВО.