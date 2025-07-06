Утечка аммиака в Усть-Луге: Угрозы для природы и людей нет - губернатор

Инцидент с утечкой аммиака во время погрузки на танкер в порту Усть-Луга (Кингисеппский район Ленобласти) "отработан МЧС, Управлением гражданской защиты Ленобласти и аварийной службой собственника портовых сооружений", сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Дождливая погода и своевременно установленная водяная завеса устранили возможность рассеивания вещества в атмосфере и позволили обеспечить локализацию и сбор. Угроза жизни и здоровью, а также негативное воздействие на окружающую среду отсутствуют. Показатели экологической безопасности находятся в пределах ПДК, замеры обеспечили сотрудники управления гражданской защиты Ленобласти", - заявил губернатор.

Между тем, в Минтрансе России назвали утечку "незначительной" и сообщили, что она произошла во время разгрузочных работ. Baza же сообщает, что причиной утечки стал взрыв неизвестного характера.

Судно "ЭКО ВИЗАРД" ходит под флагом Либерии и пришло в Усть-Лугу из Антверпена (Бельгия). Возможно, произошла разгерметизация, отмечает канал. Точную причину установит проверка, которая сейчас ведется.