06 Июля 2025
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Фото: Пресс-служба ОАО &quot;Компания Усть-Луга&quot;

На танкере в Усть-Луге произошла утечка жидкого аммиака

В порту Усть-Луга на танкере "ЭКО ВИЗАРД" произошла утечка жидкого аммиака. По данным Минтранса России, инцидент произошел во время погрузочно-разгрузочных работ. В ведомстве назвали утечку "незначительной".

Тем не менее, по этому поводу в министерстве собрали оперативное совещание под председательством министра транспорта Романа Старовойта.

"Аварийные службы терминала в настоящее время занимаются ликвидацией последствий происшествия. Силы и средства Балтийского филиала ФГБУ "Морспасслужба" приведены в полную готовность к аварийно-спасательным работам. Планируется водолазный осмотр судна", - сообщили в Минтрансе.

Там добавили, что 23 члена экипажа были эвакуированы, они находятся в порту, пострадавших нет. Дальнейшая погрузка была остановлена.

Теги: усть-луга, танкер, аммиак


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Развитие сюжета:

Ранее 06.07.2025 15:42 Мск Утечка аммиака в Усть-Луге: Угрозы для природы и людей нет - губернатор

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