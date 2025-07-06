На танкере в Усть-Луге произошла утечка жидкого аммиака

В порту Усть-Луга на танкере "ЭКО ВИЗАРД" произошла утечка жидкого аммиака. По данным Минтранса России, инцидент произошел во время погрузочно-разгрузочных работ. В ведомстве назвали утечку "незначительной".

Тем не менее, по этому поводу в министерстве собрали оперативное совещание под председательством министра транспорта Романа Старовойта.

"Аварийные службы терминала в настоящее время занимаются ликвидацией последствий происшествия. Силы и средства Балтийского филиала ФГБУ "Морспасслужба" приведены в полную готовность к аварийно-спасательным работам. Планируется водолазный осмотр судна", - сообщили в Минтрансе.

Там добавили, что 23 члена экипажа были эвакуированы, они находятся в порту, пострадавших нет. Дальнейшая погрузка была остановлена.