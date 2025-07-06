Путин рассказал, как Россия помогла США стать независимым государством

Россия внесла немалый вклад в становление государственности США, считает президент РФ Владимир Путин.

По его мнению, на протяжении всей истории отношения двух стран были добрыми, они находили нечто объединяющее друг друга.

"Мы же поддерживали их стремление к независимости от Великобритании. Мы реально поставляли оружие, деньгами помогали. Потом Север поддерживали в ходе Гражданской войны Север – Юг", - цитирует главу государства журналист Правел Зарубин.