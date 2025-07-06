На Южном Урале девушка сорвалась со скалы и разбилась насмерть

В Челябинской области 17-летняя девушка сорвалась со скалы и погибла. ЧП произошло в Юрюзани (Усть-Катавский район).

По предварительным данным, девушка с друзьями вечером 5 июля гуляла на обзорной площадке горы Маяк. В какой-то момент ей стало плохо.

"В связи с ухудшением здоровья координация ее движений нарушилась, и девушка, оступившись, упала с высоты более 100 метров", - сообщили в Следственном комитете. От полученных травм девушка скончалась на месте ЧП.

Сейчас СКР проводит проверку всех обстоятельств.