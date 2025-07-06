Москве обещают ультражаркую неделю с тепловым рекордом

Спасательные службы и синоптики предупредили москвичей и гостей столицы о рекордном потеплении на грядущей неделе. Так, во вторник воздух в московском регионе прогреется до 32 градусов, а 10-11 июля – до 32-35 градусов. При этом возможны залповые ливни, не исключен град, сообщают СМИ со ссылкой на специалистов центра "Фобос".

Ночи в Москве тоже будут теплые – 19-22 градуса выше нуля. 10 июля может быть побит тепловой рекорд – предыдущий для этого дня был отмечен в 1996 году (+33,4 градуса).

К концу недели станет чуть прохладнее, температура воздуха опустится ниже 30, при этом снова пройдут ливни, грозы со шквалистым ветром.