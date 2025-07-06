СКР возбудил уголовное дело из-за гибели двух людей на трейле "Хибины"

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти двух человек на трейле "Хибины" в Мурманской области. По данным СМИ, погибшими оказались 62-летняя женщина из Санкт-Петербурга и 47-летений москвич. Еще два человека пострадали, их эвакуировали с маршрута.

Сообщается, что организаторы думали отменить по крайней мере один из маршрутов марафона из-за ухудшения погоды накануне, но в итоге на все старты вышли спортсмены. Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".