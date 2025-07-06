Средняя пенсия в России едва превышает МРОТ

Средняя пенсия неработающего пенсионера в России составляет сейчас чуть больше 24 тыс. руб., передает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.

При этом МРОТ на 2025 год составляет 22,4 тыс. руб., прожиточный минимум для пенсионеров – 15,2 тыс. руб. в месяц.

С 1 января по 1 апреля средний размер выплат неработающим пенсионерам увеличился с 23,7 до 24 тыс. руб. В начале 2025 года страховые пенсии были проиндексированы на 9,5%, социальные — на 14,75%.

На 1 апреля в России проживало почти 41 млн пенсионеров.