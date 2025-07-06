Генерал-майор Гудков посмертно стал дважды Героем России - указ

Президент Владимир Путин подписал указ о посмертном присвоении золотой звезды Героя России генерал-майору Михаилу Гудкову.

В Минобороны России сообщили, что Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области.

"Первый в современной истории дважды Герой России. <…> Знак особого отличия присвоен за проявленные мужество и героизм — то, что завглавкома ВМФ с позывным "Варяг" доказывал на деле не раз", - написал в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он добавил, что президент отметил и бригаду, которая воевала под командованием Гудкова: 155-й отдельной гвардейской Курской бригаде морской пехоты ТОФ присвоено наименование "имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора Михаила Гудкова".

Хинштейн сообщил, что Гудкову в Курске установят памятник.