В МИД Украины назвали обсуждение о вступлении страны в НАТО "токсичным"

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал "токсичным" обсуждение вступления страны в НАТО, которое ни к чему не приводит.

По словам Тихого, раунд за раундом переговоры не приводят к прогрессу.

Он добавил, что Киев никогда не согласится на ограничения обороноспособности, если не получит гарантию вступления Украины в НАТО.

Ранее сообщалось, что в российском меморандуме о прекращении огня содержится требование о гарантиях невступления Украины в НАТО и также есть пункт об ограничении численности и вооруженности украинской армии.