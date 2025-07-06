Илон Маск заявил о создании собственной партии

Миллиардер Илон Маск перешел от слов к делу. Он объявил, что создает в США третью политическую партию, которая должна стать альтернативой демократам и республиканцам.

"Когда дело доходит до банкротства нашей страны расточительством и взяточничеством, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии", - заявил Маск в соцсети X (заблокирована в России). Он добавил: "Сегодня сформирована Американская партия, чтобы вернуть вам свободу".

Пока неизвестно, подал ли Маск документы в Федеральную избирательную комиссию США, которая юридически регистрирует партии и политические организации. Пока что в FEC никаких документов не поступало, передает CNN.

По словам Маска, его партия будет придерживаться консервативных взглядов в экономической и финансовой политике, о подходах в других сферах ничего не сообщается. Впрочем, ранее политика Трампа, например, в социальной сфере у Маска находила поддержку, так что можно предположить, что часть программы будет схожа с тем, что предлагают республиканцы.

Хотя двухпартийная система США на протяжении многих лет подвергается критики, попытки сформировать третью влиятельную силу на протяжении всего XX века оканчивались провалом.