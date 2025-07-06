06 Июля 2025
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Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Более 18 млн рублей на средства реабилитации инвалидов будет выделено из бюджета Астраханской области в этом году

"Продолжаем работу над совершенствованием системы мер соцподдержки и социального обслуживания. Сегодня провели заседание координационного совета по делам инвалидов и ветеранов", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона отметил, что система долговременного ухода за людьми с серьезными ограничениями здоровья, действующая в регионе в рамках нацпроекта «Семья», уже показала хорошие результаты. 

В региона на данный момент в системе обслуживается 278 человек, включая 172 инвалида и 8 участников СВО. Соцпакет включает 50 услуг, направленных на поддержку здоровья, мобильности и адаптации. За два года работы СДУ доказала свою эффективность: снизилось число госпитализаций (на 5,4%) и вызовов скорой помощи (на 16,6%).

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

По словам управляющего отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Астраханской области Сергея Кодюшева, в 2024 году более четырех тысяч инвалидов были обеспечены техническими средствами реабилитации (ТСР). За первое полугодие 2025 года выдано около 94 тысяч изделий, включая ортопедическую обувь и слуховые аппараты. Особое внимание уделяется ветеранам СВО: 76 человек направлены на санаторно-курортное лечение, 13 получили компенсацию за проезд.

Как отметил министр социального развития и труда Астраханской области Антон Гудименко, региональный бюджет также финансирует предоставление ТСР, не входящих в федеральный перечень. В 2025 году планируется обеспечить 700 инвалидов более чем 1400 изделиями, включая функциональные кровати и подъёмники. Из регионального бюджета на эти цели направят более 18 млн рублей.

Министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин сообщил, что ведомство активно участвует в реализации СДУ, организуя совместные осмотры пациентов социальными и медицинскими работниками. В 2025 году профессиональную подготовку по программе «Помощник по уходу» прошёл 51 специалист.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

"Важно, чтобы все астраханцы, нуждающиеся в поддержке, получали её в полном объёме. Особое внимание – ветеранам СВО, получившим инвалидность в результате боевых действий", - заявил Игорь Бабушкин.

 

Теги: игорь бабушкин, инвалиды, соцподдержка, социальное обслуживание, протезы


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