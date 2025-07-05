Коммунисты отменили негативный контекст "культа личности" Сталина и хотят переименовать Волгоград в Сталинград

Коммунисты отменили негативный контекст "культа личности" Сталина. Такое решение принято сегодня на девятнадцатом отчетно-выборном съезде КПРФ.

Делегаты приняли решение признать ошибочным и предвзятым доклад Никиты Хрущева на XX съезде КПСС "О культе личности и его последствиях". С докладом Хрущев выступил на закрытом заседании делегатов съезда 25 февраля 1956 года.

Принятая резолюция связана с восстановлением полноты исторической справедливости в отношении Иосифа Сталина.

Сегодня коммунисты приняли резолюцию о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с призывом вернуть городу Волгограду и Волгоградской области наименования Сталинград и Сталинградская область.

Депутат ГД от КПРФ Дмитрий Новиков перед обсуждением резолюции сообщил журналистам, что съезд рассмотрит документ, который "связан с восстановлением полноты исторической справедливости в отношении выдающийся фигуры отечественной и мировой истории - Иосифа Виссарионовича Сталина".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложение КПРФ переименовать Волгоград в Сталинград, призвал коммунистов покаяться, если они пересмотрели свое отношение к Сталину. Володин напомнил, что власти СССР называли ряд объектов в честь Сталина, а затем переименовывали их обратно.