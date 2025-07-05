В Екатеринбурге запущено движение пятисекционного трамвая

В Екатеринбурге запущено движение пятисекционного трамвая. Транспорт опробовали глава региона Денис Паслер и мэр Алексей Орлов.

По сообщению департамента информационной политики Свердловской области, трамвай создан Усть-Катавским вагоностоительным заводом, который входит в Госкорпорацию "Роскосмос"

"Пятисекционный трамвай начал работать на самом востребованном маршруте — №18. Транспорт полностью низкопольный, с современными системами оплаты проезда и климат-контроля. Жители довольны. Пятисекционный трамвай — это только начало большой работы по обновлению транспорта в Свердловской области и в Екатеринбурге в частности", – сказал Денис Паслер.

Канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с администрацией города, сообщает, что специально для супердлинного состава будут расширены некоторые остановки, а на тех, которые расширить невозможно, не будут открываться двери № 4 и 5. Екатеринбург - первый город в России, где пассажирские перевозки осуществляются пятисекционным трамваем.

Модель 71-665 разработана и собрана на Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ). Номинальная вместимость — 280 человек, максимальная — 406 человек. В трамвайном вагоне 72 места для сидения и два места для маломобильных пассажиров.

Паслер анонсировал обновление нескольких видов транспорта: для Екатеринбурга в течение полугода будут поставлены 15 новых трёхсекционных трамваев. А в муниципалитеты Свердловской области в течение нескольких лет будет закуплено более 350 новых автобусов.