В Дагестане задержан глава района - родственник бывшего госсекретаря республики

В Дагестане глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев задержан по уголовному делу о мошенничестве.

ТАСС сообщает, что Амиралиев - родственник экс-госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова.

О задержании Магомедова сообщалось 25 июня. По информации СМИ, сотрудники силовых структур провели обыски более чем по 50 адресам, связанным с Магомедовым, а также с ООО "МСБ-Холдинг", в которое входит компания "Дагнефтепродукт". Он отпущен под подписку о невыезде. В начале неделе Магомедов был уволен с поста госсекретаря.