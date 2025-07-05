Предъявлено обвинение мужчине, который напал на ребенка с ножом в Сергиевом Посаде

Мужчине, который напал на ребенка с ножом в Сергиевом Посаде, предъявлено обвинение, сообщает СУ СК по Московской области.

Дело квалифицировано как "покушение на убийство малолетнего".

Следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты смывы и орудие преступления. Назначены судебные экспертизы среди которых психолого-психиатрическая, молекулярно-генетическая и биологическая.

В качестве потерпевшего признана мать ребенка, с ее участием проведен допрос.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.

Напомним, накануне мужчина напал с ножом на девятилетнего ребенка и ранил его в шею. Ребенок сидел во дворе на качелях, когда к нему подошел неизвестный и ударил ножом. Сотрудникам полиции удалось установить квартиру, в которой скрылся подозреваемый, он был задержан.

По словам очевидцев, нападавшему около 50 лет, но задержан мужчина 1990 года рождения. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что мужчина болен шизофренией.

"Мальчика прооперировали. Его жизни ничего не угрожает. Сейчас он в палате вместе с мамой", - сообщила она.