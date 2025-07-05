Тюменский проект в сфере инновационного образования вошел в топ федерального конкурса

Молодой тюменский предприниматель Евгений Борисов со своей инновационной образовательной системой "Роби" вошел в число победителей федерального конкурса креативных продюсеров. Система "Роби" знакомит детей в возрасте от 5 лет с основами робототехники и инженерии.

"Это образовательная фантастическая вселенная по развитию инженерного и креативного мышления через конструкторы, книги, мультики", – рассказал Евгений Борисов.

На конкурс, проходивший с 17 марта по 4 июля и организованный АНО "Креативная экономика" и Гильдией креативных продюсеров, было подано более 1 700 проектов. Церемония награждения состоится в сентябре в рамках "Российской креативной недели". Главный приз для победителей – грант на обучение по краткосрочной программе бизнес-образования.

Ранее проект Евгения Борисова стал одним из лидеров премии креативных предпринимателей Тюменской области "Связи".

"Правительство Тюменской области и губернатор Александр Моор активно поддерживают позитивные творческие проекты. Наша общая цель – добиваться успеха на рынке, создавая оригинальные и пользующиеся спросом продукты.. Уверен, это один из ключевых путей дальнейшего развития региональной экономики", - прокомментировал руководитель Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.