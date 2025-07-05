Второй адвокат, задержанный по делу о мошенничестве в Екатеринбурге, арестован

Ленинский районный суд Екатеринбурга накануне рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения адвокату Андрею Жукову, задержанному, предположительно, в связи с участием в деле Анастасии Чернецкой.

Жукову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ - "Покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

Суд решил отправить Жукова в СИЗО до 1 сентября 2025 года включительно. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса в суд вышестоящей инстанции, сообщает официальный канал судов Свердловской области.

Вместе с Жуковым по аналогичному обвинению был задержан адвокат Владимир Певчев. Однако суд решил не отправлять его в СИЗО, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста с установлением запрета определенных действий.

Как ранее Накануне.RU сообщил источник, обвинение может быть связано с делом бывшей невестки экс-главы Екатеринбурга - Анастасии Чернецкой. По некоторым данным, адвокаты якобы обещали смягчить последствия для фигурантов дела, передав взятку экс-начальнику экономической полиции региона Андрею Дьякову и главе налоговой службы региона Сергею Логинову. Также источник сообщил, что экс-глава УАТ Максим Пузанков, фигурирующий в этом деле, пользовался услугами Певчева и Жукова.