23 девочки пропали во время наводнения в Техасе

23 девочки пропали в результате наводнения в американском штате Техас. Девочки-подростки отдыхали в летнем лагере Camp Mystic, когда начался потоп, вызванный проливными дождями, сообщает Коммерсант.

На текущий момент известно, что не менее 24 человек погибли, их тела обнаружены, ведется опознание. Поступает информация о многочисленных пропавших без вести.

Местные власти подчеркнули, что ситуация продолжает развиваться и число погибших может измениться в ту или иную сторону, поскольку "продолжаются спасательные операции в отношении неустановленного числа пропавших без вести", передает Интерфакс.

Для спасения и эвакуации жителей были задействованы вертолеты и тактические военные машины. Всего службы экстренного реагирования спасли 237 человек. Об этом сообщил глава Национальной гвардии штата Томас Сюльцер, сообщает РБК.

Начальник техасского отдела по чрезвычайным ситуациям Ним Кидд сказал, что прогноз погоды, полученный от метеорологической службы, предсказывал дождь, но не такого катастрофического уровня.

Дожди начались во вторник, вода заполнила реку Гуадалупе, которая стала сносить дома и уносить автомобили.