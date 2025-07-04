Раненный в шею в Сергиевом Посаде девятилетний мальчик прооперирован

По подозрению в покушении на убийство ребенка в Сергиевом Посаде задержан мужчина 1990 года рождения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе

В ближайшее время мужчину доставят в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем Telegram-канале сообщила, что мужчина болен шизофренией.

"Мальчика прооперировали. Его жизни ничего не угрожает. Сейчас он в палате вместе с мамой", - сообщила она.