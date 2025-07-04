В Нальчике вооруженные ножами мужчины напали на патруль ДПС

В Нальчике двое мужчин, вооруженных ножами, напали на сотрудников ДПС. Один из полицейских получил ранение.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Baza. Один из нападавших был убит ответным огнем. Второму удалось скрыться. Его разыскивают. В городе введен план "Перехват". Сообщается о возможном задержании одного из подозреваемых. Однако его причастность к преступлению пока не подтверждена.

В результате нападения пострадал 27-летний Азнаур С. Сейчас он находится в реанимации, в тяжелом состоянии.