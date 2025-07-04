СМИ: Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства РФ

Главу азербайджанской диаспоры Московской области Эльшана Ибрагимова лишили российского гражданства. Об этом он сам сообщил азербайджанскому изданию Oxu.az. Сообщается, что Ибрагимов будет депортирован.

Источник РБК сообщил, что Ибрагимова лишили гражданства 18 июня за "совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации". Shot же пишет, что причиной депортации стало нарушение правил пребывания в РФ.

Ситуация с Ибрагимовым укладывается в общую картину российско-азербайджанского дипломатического кризиса, который на протяжении недели разворачивается в двух странах и включает в себя недружественные действия и ограничения с обеих сторон, а также уголовное и административное преследование граждан двух стран.