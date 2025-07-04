В Оренбурге арестован азербайджанский вор в законе

Суд в Оренбурге арестовал Заура Шипилова - предполагаемого криминального авторитета Заура Нахичеванского.

Азербайджанскому вору в законе вменили статью "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)". Как пишет Mash, Шипилова отправили в СИЗО до 3 сентября.

О задержании Заура Шипилова стало известно 2 июля. 3 июля сообщалось, что в Москве задержан азербайджанский авторитетный бизнесмен Вагиф Сулейманов (Бакинский). Мужчину задержали за нарушение правил пребывания в стране. Его отправили в центр временного содержания иностранцев в Москве, а затем отправят в Азербайджан.

По данным "РЕН ТВ", Сулейманов является "вором в законе". Он может быть связан с московским продуктовым рынком "Фуд-Сити" и другими бизнес-проектами.