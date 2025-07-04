Пять свердловчан вернутся домой из украинского плена

Сегодня в ходе обмена военнопленными между Россией и Украиной, на шаг ближе к дому оказались десятки бойцов, пятеро из которых - жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Асбеста, Бисерти и Артемовского района. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченной по правам человека в регионе Татьяны Мерзляковой.

Все пятеро были включены в список на обмен после обращения свердловского омбудсмена. Сейчас все военные находятся в Белоруссии, после чего отправятся в Московскую область для психологической и медицинской реабилитации. По ее завершении солдаты вернутся домой на Средний Урал к своим близким.

"Мы продолжаем работать по обмену военнопленными и надеемся, что в скором времени еще больше свердловчан вернутся домой. Благодаря Стамбульским договоренностям этот процесс активизировался, чему мы особенно рады вместе с семьями военнослужащих. Нам уже позвонили мамы освобожденных ребят и поблагодарили за помощь в их возвращении", – отметила Татьяна Мерзлякова.