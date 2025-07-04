В Пермском крае снят режим "Беспилотной опасности"

В Пермском крае снят режим "Беспилотной опасности", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края.

Напомним, сегодня в Пермском крае в связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах был объявлен режим "Беспилотной опасности". Все оперативные службы были оповещены и находились в полной готовности для предотвращения возможных угроз.

Пермский аэропорт "Большое Савино" перестал принимать и отправлять самолеты, однако впоследствии запрет был снят. Один самолет улетел на запасной аэродром.