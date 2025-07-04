Шторм в Омске: оторвавшимся балконом едва не убило женщину

По Омску пронесся ураган со шквалистым ветром, который срывал крыши со зданий, валил линии электропередач и чуть не убил оторванным балконом пожилую женщину.

ЧП с балконом произошло на улице Герцена: часть здания обрушилась, придавив женщину. Ее госпитализировали, сейчас в происшествии разбирается местная прокуратура.

Между тем, штормовое предупреждение продолжает действовать. Граждан просят не ставить машины под деревьями и высокими конструкциями и без необходимости не выходить на улицу. В МЧС предупредили о возможном усилении ветра до 33 м/с.