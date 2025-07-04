04 Июля 2025
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Пять лабораторий Тюменского индустриального университета войдут в состав Межуниверситетского кампуса

Пять лабораторий Тюменского индустриального университета войдут в состав Межуниверситетского кампуса, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Это лаборатории адаптивных технологий в строительстве, композитных материалов, геолого-гидрологического сопровождения процесса разработки месторождений углеводородов, цифровых исследований в энергетике и инжиниринга поверхностей.

На площадке кампуса появятся возможности для размещения современного исследовательского оборудования, отмечают ученые ТИУ. Это поможет реализовать интересные исследовательские и образовательные проекты.

Пять лабораторий Тюменского индустриального университета войдут в состав Межуниверситетского кампуса(2025)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Заведующий лабораторией кафедры строительной механики Виктор Орлов занимается разработкой рецептуры смесей для 3D-печати строительных конструкций, а в перспективе – целых зданий.

"В принципе, уже разработана смесь из которой можно получать материал, превосходящий по прочности стандартный бетон. При этом в результате использования различных ингредиентов, в том числе промышленных отходов, достигается экономия дорогостоящего цемента. Это позволяет снизить себестоимость строительства. Сейчас мы используем для экспериментов созданные нами самостоятельно лабораторный 3D-принтер и программное обеспечение. В кампусе будет размещен полноформатный принтер, который позволит печатать полноценные строительные конструкции", – рассказал Виктор Орлов.

Пять лабораторий Тюменского индустриального университета войдут в состав Межуниверситетского кампуса(2025)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Заведующий кафедрой переработки нефти и газа Андрей Мозырев сообщил, что на базе кампуса планируется совместно с другими тюменскими вузами и крупными нефтегазовыми компаниями реализовать образовательные программы опережающего развития по магистратуре "Химическая технология".

"При этом магистранты будут участвовать в научно-исследовательской работе по созданию химических реагентов для нефтегазовой промышленности. У нас есть большой задел по этой теме, а также необходимые компетенции", – отметил Геннадий Мозырев.

По мнению и.о. ректора Тюменского индустриального университета Юрия Клочкова, кампус – площадка, на которой можно эффективно объединить усилия бизнеса и вуза для разработки и внедрения новых технологий и продуктов.

Пять лабораторий Тюменского индустриального университета войдут в состав Межуниверситетского кампуса(2025)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

"Университет – это база знаний и компетенций, которая позволяет быстрее и эффективнее выработать то или иное конструкторское или технологическое решение. Сегодня в Российском научном фонде прорабатывается модель выдачи гранта университетам, где финансирование – на пятьдесят процентов государственное, еще пятьдесят – от индустриального партнера. Проекты такого соглашения готовы и обсуждаются с крупными компаниями. Кампус – площадка, на которой для подобного взаимодействия есть комфортные условия", - подчеркнул Юрий Клочков.

Межуниверситетский кампус возводится в Тюмени в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".

Теги: Межуниверситетский кампус, Тюменский индустриальный университет, лаборатории, наука


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