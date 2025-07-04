Глава Чечни прокомментировал слухи о своей смерти

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти.

"Если система хорошо поставлена — нет необходимости проводить каждый день совещания, достаточно позвать к себе или позвонить, дать любое поручение — вот такая система у нас", — сказал Кадыров на видео, опубликованном в своем Telegram-канале.

"По их мнению, если человек не идет на совещание — он сразу при смерти или уже умер. Не дождетесь", — заявил глава ЧР.

В январе министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опроверг информацию об "исчезновении" с информационного поля главы республики Рамзана Кадырова. Дудаев назвал появившиеся в Сети сообщения об этом вбросами, которые распространяют провокаторы.

В 2023 году в Сети появились слухи о болезни Кадырова и его госпитализации в одну из московских клиник. При этом одним из спикеров, утверждавших, что глава Чечни в больнице, был официальный представитель ГУР Украины Андрей Юсов. После этого в Telegram-канале Кадырова появились кадры его прогулки. Сам он заявил, что жив и здоров.