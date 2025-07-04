Сергей Ситников встретился с военнослужащими, проходящими долечивание в Костроме

«Как живы-здоровы? Как Кострома приняла? Помогает ли лечение? Всего ли хватает?» - такие вопросы адресовал Сергей Ситников сегодня во время встречи с бойцами, проходящими реабилитацию в Костроме.

В ответах военнослужащих звучали позитивные эмоции. «Условия отличные. Нас все устраивает. Медики очень добрые и отзывчивые. Идем на поправку!» - говорили бойцы.

Реабилитацию проходят 47 участников специальной военной операции из самых разных регионов страны - от Ямала до Дагестана, от Бурятии до Воронежа, от Мордовии до Курска. Все они говорят, что в костромском госпитале лечат очень хорошо.

Напомним, по инициативе губернатора Сергея Ситникова регион первым принял решение оказывать медпомощь бойцам и в гражданских больницах. Базовым центром определен госпиталь ветеранов войн, в котором имеется отделение реабилитации, за счет средств областного и федерального бюджетов приобретено 128 единиц современного оборудования. Помощь также оказывают благотворительные фонды. Так, были закуплены необходимые медицинские аппараты, заменено лифтовое оборудование, в каждую палату установлены телевизоры.Каждому пациенту назначают индивидуальное лечение. Все бойцы обеспечены вещевым довольствием, предметами личной гигиены, организовано усиленное питание.

Только с февраля в госпитале пролечено более 370 военнослужащих.

Особые слова благодарности от участников спецоперации сегодня звучали в адрес медперсонала. «Врачи относятся прекрасно, как дома, как к родным. Медики отзывчивы, всегда интересуются самочувствием», - поделился впечатлениями боец из Москвы Андрей Епишев.

«На ребят смотрят, как на своих братьев и отцов. И я очень горжусь, что мне выпала такая честь - лечить наших бойцов, помогать государству приближать Победу», - отметил врач Олег Чураков.

«Медицинским работникам большое спасибо за вашу деятельность, за вашу работу. Отдаю себе отчет, насколько сложно докторам. И ребята говорят, что здесь здорово во всех отношениях, персонал относится по-доброму, по-особому. Это прекрасно. Свою задачу выполняют очень хорошо», - отметил губернатор Сергей Ситников.

Также бойцы рассказали губернатору, что выздоровлению помогает и организованный досуг.

«Мы стараемся устраивать концерты каждую неделю. Во вторник приезжал симфонический оркестр, по договоренности губернатора дважды со своим ансамблем приезжала народная артистка Надежда Бабкина. Вчера батюшка приходил, проводил беседы. Нам прекрасно помогает весь город, все костромичи откликнулись, оказывают благотворительную помощь», - рассказала губернатору начальник госпиталя Марина Фролова.

Ко многим военнослужащим уже приезжали родственники. «Позавчера дети приезжали с женой. С родными в кафе посидели. Стало намного легче. Лечение отличное. Персонал заботливый. Все есть, всего хватает. Был во многих госпиталях, здесь лучше всех», - рассказал губернатору участник СВО Максим из Костромского района.

«Спасибо, что особый режим ведете. Люди навоевались. Когда родня приходит, конечно, надо отпускать, находить золотую середину - и чтобы задачи по лечению выполнить, и чтобы ребята не только телом лечились, но и душой», - отметил Сергей Ситников.

И предложил рассмотреть возможность организовать практику дневного стационара в медучреждениях региона, чтобы объемы оказания медпомощи увеличить, а бойцам дать больше возможностей проводить с семьей время.

В ходе посещения госпиталя глава Костромской области помог решить ряд конкретных вопросов. Так, боец из Тюмени Сергей уже более года живет с осколком в шее, оперировать его не решаются ни в одном военном госпитале.

Сергей Ситников поручил депздраву провести консультации с костромскими докторами. «Консилиум соберем, позанимаемся. Если врачи не возьмутся оперировать у нас, подскажут, в какое медучреждение целесообразнее направить. При необходимости направим от моего имени обращение министру здравоохранения», - сказал губернатор.

«Спасибо Сергей Константинович, за отзывчивость. Уже целый год катаюсь по госпиталям. Никто не может решить мою проблему», - поблагодарил военнослужащий.

В завершении визит Сергей Ситников обратился к бойцам со словами благодарности за службу и достойное выполнение задач во благо мирного будущего и передал бойцам подарок от костромской клубничной фермы.

«На фермерском хозяйстве были. Там узнали, что мы к вам едем, решили порадовать, собрали клубнику, просили передать. Вам выздоровления, хорошего доброго настроения! Домашним низкий поклон передавайте», - обратился к бойцам глава региона.

Кроме того, по просьбе руководства медучреждения Сергей Ситников поручил оказать необходимую поддержку госпиталю в замене подъемника для пищеблока. Главе администрации Костромы и департаменту строительства поставлена задача привести в нормативное состояние уличное ограждение.