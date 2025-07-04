Михалков счёл, что нейросеть Сбербанка "Кандинский" "прописана" в США

Режиссёр, актёр Никита Михалков в новом выпуске своей программы "Бесогон", который называется "Кто, как и зачем хотел бы обмануть президента", "прошёлся" по главе Сбербанка Герману Грефу и созданной в этом банке нейросети "Кандинский". Михалков счёл, что российская нейросеть на самом деле имеет другую "прописку".

Первая часть выпуска была посвящена искусственному интеллекту (ИИ) и его роли в современной жизни. Михалков приводит данные о том, что ИИ всё больше становится частью повседневной жизни, даже студенты пишут с его помощью дипломные работы. Правда, это сразу видно преподавателю, который изучил основы нейросетей и понимает, как они "пишут" эти тексты. Михалков привёл высказывание Грефа на полях ПМЭФ о том, что в Китае с детства изучают искусственный интеллект, сообщив, что эта мысль не совсем верна.

От искусственного интеллекта Михалков перешёл к нейросетям. В пример он привёл запрос к такому продукту от Сбербанка под названием "Кандинскому", у которого спросили, что такое гайка и пружина. В ответ нейросеть выдавала орех и весну, соответственно.

"Импортная начинка у нашей, отечественной нейросети переводит русские запросы на родной, английский язык. И слова nut, spring, которые в переводе и означают "орех" и "весна", на самом деле на русском языке это "гайка" и пружина. И как быть? Вы представляете, на какой глубине находится то, что может стать катастрофическим сбоем ", - говорит Михалков.

Ещё один запрос, ответ на который удивил Михалкова, – слово "родное". В ответ "Кандинский" выдал изображение американских индейцев.

"Наша нейросеть считает, что этим родным являются североамериканские индейцы и вигвам. Я понимаю, если заглядывать в будущее и предположить, что Аляска опять станет русской, российской, это будет иметь смысл, но сейчас-то пока рановато, наверное?", - говорит Михалков.