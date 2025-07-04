В Сладковском муниципальном округе открыли семейный МФЦ

В Сладковском муниципальном округе открыли семейный МФЦ, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской

Учреждение работает в селе Сладково на базе комплексного центра социального обслуживания населения "Виктория" (ул. Ленина, 104А). В торжественной церемонии открытия семейного многофункционального центра принял участие глава Сладковского муниципального округа Александр Иванов.

В Центр смогут обратиться за оказанием психологической помощи, по вопросам воспитания, образования, организации досуга детей, а также за юридической консультацией. Особое внимание будет уделяться многодетным семьям, семьям участников специальной военной операции, семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В преддверии Дня семьи, любви и верности руководитель муниципалитета также вручил медаль за любовь и верность семье Климович Виктору и Александре. Также многодетным семьям — удостоверения "многодетная семья".

"Побывал на экскурсии по новому Центру, замечательно, что пока взрослые занимаются делами, дети смогут провести время в игровой комнате. Мы открываем двери для нового этапа взаимодействия с семьями. Желаю всем успехов и радости в использовании нашего нового семейного МФЦ", - заявил Александр Иванов.

В Тюменской области на сегодня работает 14 семейных многофункциональных центров.