04 Июля 2025
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Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Международные «Расулевские чтения» - 2025 собрали на Южном Урале около тысячи участников

Сегодня, 4 мюля, в Троицке торжественно открылись мероприятия XIV Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России».

На пленарном заседании форума выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Традиции самоотверженного служения отечеству представителей основных конфессий сохранились и в наши дни. Сотни священников и имамов ушли в зону специальной военной операции, постоянно поддерживают наших бойцов. Мы вот перед входом в зал сегодня осмотрели выставку, подтверждающую мои слова. И  мы благодарны всем священнослужителям, кто сегодня на передовой поддерживает наших ребят. Все церкви и мечети, в том числе на территории Челябинской области, стали центрами сбора гуманитарных грузов. Повсеместно эту работу координируют служители церкви и муфтии. И в этом плане я благодарен архиереям Русской православной церкви, руководителю регионального духовного управления мусульман Ринату Хазрату Раеву и их единоверцам», – подчеркнул в своем выступлении Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Напомним, «Расулевские чтения» в 2025 проходят с 3 по 5 июля в Челябинске и Троицке. Более 900 представителей органов власти, ученых-религиоведов, философов, активистов национально-культурных центров, религиозных и общественных организаций (в том числе более половины очно) из 17 регионов России и 20 стран ближнего и дальнего зарубежья стали участниками представительного форума.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Тема Чтений в 2025 году - «Единство традиционных конфессий в защите Отечества и борьбе с нацизмом»  в 2025 году. Тема мероприятия прямо соотносится и с тем, что Президент объявил его Годом защитника Отечества, и с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Неизменный участник «Расулевских чтений» Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат-хаджи-хазрат Таджуддин в своем приветственном выступлении сделал акцент на единстве участников форума в понимании главных целей.

(2025)|Фото: t.me/poolN74(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Наши приветствия и объятия не фальшивые, не искусственные. У нас одна родина, и Бог один, и цель одна – прожить эту жизнь достойно. А без мира ее прожить достойно невозможно. И сегодня с нами и священнослужители Русской православной церкви, и Центрального духовного управления мусульман. Они в военной форме. Им некоторым по 60, 65 лет, некоторым – по 40, 45. А некоторые не только священнослужители на фронте, они еще и воины, и воюют. Три имама у нас погибли, отдали свою жизнь на этой войне за освобождение Украины, мы за них молимся», – подчеркнул Талгат-хаджи-хазрат Таджуддин.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

И завершил свою речь словами: «Мы твердо убеждены: Родина одна, вера у нас истинная, и победа будет за нами!».

Губернатор Алексей Текслер акцентировал внимание участников на том, что одна из секций «Расулевских чтений» посвящена изучению роли полковых имамов и священнослужителей в современных военных условиях, а итоговые материалы, безусловно, будут высоко востребованы в практической плоскости, в том числе и в масштабной информационной войне, в которой враг пытается «разжечь конфликты на межнациональной почве, вбить клин между представителями традиционных конфессий».

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Глава региона отдельно отметил роль в подготовке священнослужителей троицкого медресе «Расулия», которое остается единственной образовательной организацией в УрФО, где готовят имамов и преподавателей арабского языка. Число учащихся в нем постоянно растет.  Значительное число выпускников сейчас находятся в зоне СВО и личным примером доказывают, что на южноуральской земле воспитывают настоящих защитников Отечества.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«Учитывая сегодняшние реалии, героизм участников СВО, защищающих свободу и независимость России, конференция призвана внести свой вклад в сохранение мира и стабильности нашего общества, воспитание патриотизма у молодежи, осмысление опыта поколений, веками служивших интересам страны», — сказал главный муфтий УрФО Ринат хаджи-хазрат Раев.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

(2025)|Фото: t.me/poolN74

В ходе церемонии торжественного открытия «Расулевских чтений» состоялось награждение общественных и религиозных деятелей, волонтеров, участников специальной военной операции. 17 южноуральцев были отмечены знаком отличия Челябинской области «За содействие специальной военной операции», Орденом «Вера и честь» Центрального духовного управления мусульман России,  медалями «За помощь фронту» и «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Были вручены награды победителям конкурса исполнителей произведений устного народного творчества и образцов духовного наследия мусульманских народов «Мунаджат».

А 27 выпускникам медресе «Расулия» на площадке мероприятия вручили дипломы об окончании учебного заведения.

 

Теги: алексей текслер, расулевские чтения, т


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