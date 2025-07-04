Уральские чиновники заплатят за травму ребенка от падения скульптуры вороны

На Среднем Урале чиновники выплатят более полумиллиона рублей за травму ребенка в результате падения скульптуры.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в августе прошлого года ребенок гулял в сквере на улице Тимирязева в Каменске-Уральском, где установлены различные архитектурные формы. В какой-то момент часть конструкции "Пень с вороной" упала на мальчика. Ребенка отвезли в больницу, где он проходил лечение.

Прокурор обратился в Красногорский районный суд Каменска-Уральского с иском к управлению городского хозяйства. Он потребовал взыскать в пользу мальчика компенсацию морального вреда. Также в суд подали мать и отец ребенка. Все три иска объединили в одно производство.

В итоге в пользу самого ребенка было взыскано 250 тысяч рублей компенсации морального вреда, а в пользу родителей – по 150 тысяч рублей.