Песков ответил на слова Трампа про отсутствие прогресса по Украине

Москва внимательно относится ко всем заявлениям президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слова главы Белого дома об отсутствии прогресса по Украине.

По словам представителя Кремля, Путин в разговоре с Трампом повторил, что РФ заинтересована достичь целей СВО, и предпочтительно политико-дипломатическими средствами.

Также Путин информировал своего американского коллегу о том, что Россия ожидает согласования дат третьего раунда прямых переговоров, добавил Песков. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, президент США остался разочарован вчерашним разговором с Владимиром Путиным. Дональд Трамп заявил журналистам, что он "не добился никакого прогресса" в деле потенциального прекращения огня в российско-украинском конфликте. "Я недоволен", - цитирует Трампа NBC News.