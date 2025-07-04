В Перми подскочили цены на такси, с перебоями работает мобильный интернет и сотовая связь

В Перми подскочили цены на такси, с перебоями работает мобильный интернет и сотовая связь.

Во многих местах не работает безналичная оплата. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Напомним, что ранее на территории Пермского края объявили "Беспилотную опасность". По данным краевого Минтербеза, режим был введен в связи с фиксацией инцидентов с участием беспилотников в соседних регионах. Ограничивалась работа аэропорта.