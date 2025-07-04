Студенты начали перекрывать трассы в сербских городах

Протестующие перекрывают трассы в Сербии. Акции проходят в Белграде, Нови-Саде, Нови-Пазаре и других городах.

Митингующие в соцсетях призвали байкеров, таксистов, аграриев к "тотальной блокаде" сербской столицы, пишет РИА Новости.

В районе Вуков споменик, где расположены несколько факультетов, демонстранты с помощью мусорных баков блокировали улицу Рузвельтовой.

Ранее к требованиям студентов, которые составляют большую часть митингующих, присоединилось требование снести палаточный городок сторонников президента Александра Вучича в Пионерском парке Белграда и освободить задержанных в ходе столкновений оппозиционеров с полицией. На этом фоне Вучич провел срочное совещание с силовыми структурами.

Отправной точкой протестов, которые уже много месяцев идут в Сербии, стали события декабря 2024 года. Тогда на железнодорожной станции в Нови-Граде обрушилась крыша, погибли 16 человек. Многие обвинили в случившейся трагедии коррумпированных чиновников. Вучич же заявлял, что протестами управляют из-за рубежа.