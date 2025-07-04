Суд оштрафовал рэпера OG Buda за пропаганду наркотиков

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал рэпера OG Buda по статье о пропаганде наркотиков.

"Индивидуальный предприниматель Григорий Ляхов, более известный как рэп-исполнитель OG Buda, привлечен к административной ответственности за пропаганду наркотических средств <…> назначен штраф в размере 50 тыс руб.", - сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Творческая карьера OG Buda началась в 2017 году, популярность выросла после упоминания другим рэпером – Федуком – в интервью Юрию Дудю (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ). В 2022 году Forbes внес Ляхова в список 30 самых перспективных молодых россиян в категории "Музыка". Весной 2025 года у OG Buda состоялись гастроли по крупнейшим российским городам.