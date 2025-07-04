Два первых экологичных трамвая «Львенок» выйдут на линии в Череповце уже на следующей неделе

О досрочной поставке первой партии новых транспортных средств для трамвайного парка города сообщил Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«Новенькие «Львята» уже изготовлены на предприятии и в ближайшее время отправятся к месту назначения – в Череповец. По графику поставки были запланированы с августа по октябрь. Первые два трамвая изготовлены досрочно, их привезут на следующей неделе. Машины приобретаем в лизинг: 80% затрат оплачиваем из бюджета области, остальные вкладывает город. Обновляем общественный транспорт Череповца к 250-летию. Трамваи экологичны, что особенно актуально для города. Ждем новых обитателей в нашей промышленной саванне», – сказал Георгий Филимонов.

Новые трамваи будут оснащены в том числе системой безопасности, камерами видеонаблюдения, системой климат-контроля, современным медиакомплексом, условиями проезда для маломобильных граждан.

Алюминиевые сплавы, использованные в интерьере, обеспечат долговечность и пожароопасность транспорта. Еще одно отличие трамваев – уникальное сцепное устройство, которое позволит использовать вагоны в паре. Так, каждый вагон сможет вмещать в себя более 160 человек, что особенно актуально в утренние и вечерние часы пик.

12 новых транспортных средств позволят полностью обновить весь состав трамваем в Череповце. Параллельно при поддержке Губернатора Георгия Филимова разрабатываются проекты реконструкции и капремонта путей города с полной заменой рельсов и контактной сети для трамваев. Это делается для обновления и развития транспортной инфраструктуры, обеспечения комфорта и удобства местных жителей и приезжих граждан.