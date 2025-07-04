Обучение в первом в Томской области агротехнологическом классе начнется уже 1 сентября

"Открываем первый в регионе агротехнологический класс. «Пионером» стала Володинская школа Кривошеинского района: с нового учебного года семиклассники погрузятся в увлекательный мир аграрных наук по двум направлениям: «Генетика и селекция растений» и «Агроинженерия», - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Томской области Владимир Мазур.

В результате совместной, комплексной работы Володинской школы, Томского аграрного колледжа, СПК «Белосток», областного департамента образования был оснащен кабинет агротехнологического класса лабораторией для анализа почв и растений, а также коллекциями семян сельскохозяйственных культур.

В рамках учебной программы школьники получат возможность освоить управление комбайном на тренажёре-симуляторе и даже смогут участвовать в посевной и уборке урожая.

Агротехнологический класс уже набран. В начале летних каникул его будущие ученики вместе с родителями побывали на экскурсии в Томском аграрном колледже, где их познакомили с особенностями современного образования в области сельского хозяйства.

"Задачи профессиональной ориентации школьников, освоения рабочих специальностей, закрепления за производственными предприятиями и развития кадрового потенциала решаем в комплексе. К региональным программам «Первая профессия» и «Профессиональное обучение для школьников», к национальному проекту «Молодёжь и дети», по которому создаём в колледжах и техникумах современные мастерские, добавляем специализированные классы", - подчеркнул Владимир Мазур.