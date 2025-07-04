"Искандеры" уничтожили весь штаб 110-й бригады ВСУ

В результате российского ракетного удара в районе Гуляйполя (Запорожская область) был уничтожен весь штаб 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом заявил экс-депутат Рады известный нацист Игорь Мосийчук (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Удар произошел 1 июля. Вечером того же дня Зеленский записал специальное видеообращение, в котором потребовал расследовать все обстоятельства. При этом он сказал только о гибели командира бригады - полковника Сергея Захаревича, упомянув лишь о "других" жертвах. По его словам, более 30 человек были ранены.

Мосийчук утверждает, что, кроме раненых, погибли около 70 человек. Два "Искандера" поразили объединенный командный пункт украинских боевиков. По его словам, 30 раненых оказались счастливчиками. То ли дрон-разведчик вычислил, то ли оказались "предатели", но потери боевиков огромные. При этом "зеленые гниды" ничего не расследуют. Так Мосийчук постоянно называет клику Зеленского.