ЛДПР предлагает ограничить "резиновые квартиры" 6 квадратными метрами на человека

Депутаты ЛДПР предлагают ограничить регистрацию в жилище простым условием: до одного человека на шесть квадратных метров. Эта мера поможет бороться с "резиновыми квартирами" для мигрантов. Она не коснется членов семьи владельца квартиры.

Законопроект внесен в Госдуму сегодня. Лидер партии Леонид Слуцкий отмечает, что ситуация с "резиновыми квартирами" и хостелами достигла угрожающих масштабов. В России десятки тысяч таких квартир, где могут быть зарегистрированы десятки мигрантов, которые там, естественно, не проживают. То есть адрес их проживания фактически неизвестен. А бенефициары этих схем способствуют разгулу нелегальной миграции.

Сейчас законодательство никак не ограничивает предельное число зарегистрированных в одном жилом помещении, независимо от его площади. Этот пробел необходимо устранить.

Недавно режиссер и ведущий Никита Михалков в своей передаче "Бесогон" напомнил случай "правозащитницы" Татьяны Котляр, которая зарегистрировала за 15 лет в своей квартире почти 11 тысяч мигрантов. За это она выдвигалась Валерией Новодворской на Нобелевскую премию мира. Котляр без последствий пережила семь уголовных дел. В 2024 году ее приговорили к штрафу в размере 680 тысяч рублей, но уголовное дело прекратили.