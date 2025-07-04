Politico: Спецпредставитель президента США Уиткофф добивается снятия с России энергетических санкций

Спецпосладнник президента США Стив Уиткофф добивается снятия энергетических санкций с России, пишет Politico со ссылкой на анонимные источники.

Уиткоффу противостоит министр внутренних дел США Даг Бёргам. Он хочет использовать ограничения для наращивания американского экспорта.

В начале 2025 года еще администрация Байдена ввела жесткие санкции в отношении российских энергетических компаний. Многие из них были включены в так называемый SDN-лист – с компаниями из этого листа США запрещают сотрудничать властям и бизнесам других государств, в противном случае их также касаются ограничения. В январе в SDN-лист внесли нефтегазовые компании, а ранее туда уже были включены угольные производства из России.