В Прикамье объявили "беспилотную опасность" и запретили полет самолетов

В Прикамье объявили "беспилотную опасность", в 10.20 по мск (или в 12.20 по местному времени). Жители региона получили уведомления от МЧС.

Кроме того, в пермском аэропорту ввели ограничения на прием и выпуск полетов гражданских судов. Информация об этом размещена в Telegram-канале "Представитель Росавиации".

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Пермь", - говорится в сообщении.

Накануне.RU направило запрос в краевой Минтербез.