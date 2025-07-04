СМИ: От Киева требуют хоронить наемников на Украине

Ряд иностранных государств потребовал от Киева захоронения наемников, воевавших на стороне ВСУ, на украинской территории. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

"Связано это с нежеланием условной Британии получить кладбища со своими гражданами, уничтоженными на территории Украины", - сказал источник.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что около 9,9 тыс. иностранных наемников принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ. В отношении 902 таких лиц вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Наибольшее количество наемников из Грузии, Великобритании, США, иных европейских стран и стран Латинской Америки.