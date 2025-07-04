04 Июля 2025
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Фото: Андрей Фомин

Благотворительный фонд РМК исполнил мечту маленького челябинца о незабываемом путешествии

Благотворительный фонд РМК в рамках федеральной акции исполнил мечту маленького мальчика из Челябинска.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, о своей мечте шестилетний Марк и его мама написали в письме, которое отправили на федеральный благотворительный проект "Елка желаний". Он исполняет мечты детей с особенностями здоровья, детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей-сирот. В роли Деда Мороза может выступить любой желающий. Мечту Марка решил воплотить в жизнь Благотворительный фонд РМК.

Из-за родовой травмы у мальчика есть речевые особенности, и мама очень удивилась, когда сын так четко сформулировал свое желание. Благотворители не просто решили исполнить мечту побывать на корабле, но и организовали для него и его мамы незабываемое путешествие.

Благотворительный фонд РМК исполнил заветную мечту маленького челябинца(2025)|Фото: Андрей Фомин

"Исполнять мечты детей в рамках проекта "Елка желаний" уже стало доброй традицией для нас. Это прекрасно, когда дети мечтают о путешествии. Поэтому когда мы увидели желание Марка побывать на корабле, то решили организовать для него настоящее приключение – четырехдневную поездку в Калининград. Мальчик увидел Балтийское море и посетил достопримечательности города с такой богатой историей, наполненного атмосферой морских путешествий", - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Благотворительный фонд РМК исполнил заветную мечту маленького челябинца(2025)|Фото: Андрей Фомин

Активисты из Волонтерского центра РМК распланировали поездку так, чтобы Марк с мамой увидели как можно больше красот. В первый день путешественники посетили кафедральный собор XIV века и музей Иммануила Канта, прогулялись по Рыбной деревне – уютному кварталу в немецком стиле. И конечно, Марка ждало главное событие – индивидуальная прогулка по реке Преголя на кораблике.

Благотворительный фонд РМК исполнил заветную мечту маленького челябинца(2025)|Фото: Андрей Фомин

На следующий день юный челябинец познакомился с городом, у которого два имени: Калининград и Кенигсберг. Он увидел площадь Победы и храм Христа Спасителя, прошелся по старинным улочкам с немецкими виллами, посетил зоопарк, Центральный парк, здание театра кукол, порт, гавани и даже двухъярусный мост. Также Марк с мамой сходили в музей Мирового океана, где мальчик оказался на борту настоящего корабля – научно-исследовательского судна "Витязь".

Благотворительный фонд РМК исполнил заветную мечту маленького челябинца(2025)|Фото: Андрей Фомин

После путешествия по городу семья отправилась в поселок Янтарный на поиски солнечного камня. Там Марк увидел, как добывают янтарь, побывал на смотровой площадке карьера и даже попробовал себя в роли янтарного старателя. Завершением насыщенного дня стала прогулка по парку Беккера и спуск к морю.

Благотворительный фонд РМК исполнил заветную мечту маленького челябинца(2025)|Фото: Андрей Фомин

"Это было незабываемое путешествие. Сегодня я с замиранием сердца, на одном вдохе смотрю все видео и фото, что мы сделали. Чудесно, душевно, с большой заботой о нас и с профессиональным подходом к делу волонтеры и фонд исполнили большую мечту маленького ребенка. Благодаря этому подарку он будет и дальше мечтать, а значит, строить планы, идти к цели. Спасибо нашим волшебникам, которые воплотили мечту в жизнь!", - поделилась впечатлениями мама мальчика.

Теги: РМК, ребенок, желание, путешествие


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